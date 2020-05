Nei giorni della pandemia e in piena fase2 in Italia ogni giorni tantissimi ragazzi devono fare i conti, in aggiunta a tutte le altre limitazioni e restrizioni come vale per chiunque altro, anche con la chiusura della scuola.

In verità la scuola ha chiuso solo come luogo fisico, perchè tramite le virtualità e la didattica a distanza, vi è senza dubbio ancora la possibilità di crescere dal punto di vista culturale e avviarsi in virtuosi progetti formativi.

Come quello della Rai, che ha lanciato il percorso #lascuolanonsiferma che anche oggi 14 Maggio 2020 tra teatro, danza e pagine di storia prevede un’offerta incredibile.

Ecco cosa c’è su Rai Cultura su Rai5 (canale 23) e Rai Storia (canale 54) quest’oggi 14 Maggio 2020.

#lascuolanonsiferma, oggi 14 Maggio cosa c’è su Rai Cultura, Rai5 e Rai Storia: ecco l’offerta odierna

Uno dei testi più affascinanti della storia del teatro, un autoritratto in danza e la storia dell’ultimo Papa re: ecco cosa c’è nell’offerta di Rai Cultura per il pomeriggio di giovedì 14 maggio si Rai5 (canale 23) e Rai Storia (canale 54) per #lascuolanonsiferma.

Su Rai 5, alle 15.30 va in scena “Antonio e Cleopatra” di William Shakespeare nella versione diretta nel 1965 da Vittorio Cottafavi, con la traduzione di Cesare Vico Lodovici. Ad interpretarlo ci sono Enrico Maria Salerno, Valeria Valeri, Achille Millo, Renzo Palmer.

Alle 18.00 è la volta della danza con “Jessica and me”, andato in scena nel 2015 al Teatro Funaro di Pistoia: la danzatrice e coreografa Cristiana Morganti, che ha fatto parte del Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch, e si lancia in un autoritratto in movimento, basato sull’osservazione di sé e del proprio percorso artistico e professionale.

Su Rai Storia, invece, si comincia alle 15.00 con il documentario “I bambini di Bullenhuser Damm” che parla della tragica storia di 20 bambini ebrei provenienti da tutta Europa e uccisi dai nazisti il 20 aprile 1945 in una scuola amburghese.

Si continua alle 16.00 con la penultima puntata di “Il piccolo Re” di Nicola Caracciolo su Vittorio Emanuele III. Subito dopo alle 17.00 è la volta di “#maestri”: Giorgio Odifreddi racconta la matematica degli antichi greci e Claudio Strinati entra nel mondo di Caravaggio.

Storia antica alle 17.30 con “Cronache dall’antichità”, in cui Cristoforo Gorno si sofferma su due grandi nemici dell’antica Roma: Annibale che invade l’Italia e Spartaco, il gladiatore ribelle. L’offerta di Rai Storia termina alle 18.30 con “Passato e Presente”. Paolo Mieli e il professor David Kertzer parlano del pontificato più lungo della storia della Chiesa: quello di Pio IX, l’ultimo Papa re.