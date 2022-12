L’ass. alla Cultura Gotor: “Piena solidarietà all’assessore Zevi per gli attacchi subiti”

“Voglio esprimere al mio collega, l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi, tutta la mia solidarietà per lo strumentale attacco personale che ha subito oggi da parte del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

Concordo totalmente con lui sul fatto che temi come il fascismo, il nazismo, la Shoah e i totalitarismi in generale dovrebbero riguardare tutti i cittadini e non essere inseriti in beghe politiche di basso livello, peraltro con allusioni a storie familiari e questioni religiose che si commentano da sole”.

Così l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor.

Max