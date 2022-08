Latina, aggressioni e minacce ai familiari: finisce in carcere. In arresto un 50enne pregiudicato, per la violazione alla misura dei domiciliari a cui era sottoposto: l’uomo, già condannato con sentenza definitiva per reati legati a sostanze stupefacenti, si è reso responsabile, con condotte reiterate, di comportamenti aggressivi e minacciosi in ambito familiare, causati anche dall’abuso di sostanze alcoliche, danneggiando oggetti dell’abitazione.

A fronte di tali condotte intimidatorie la moglie, insieme ai figli minori, aveva scelto di abbandonare il domicilio per sottrarsi alle continue e ripetute vessazioni. L’arrestato, è stato condotto presso un Istituto di pena a disposizione della competente Autorità giudiziaria.