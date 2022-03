Incidente a mortale a Latina Scalo, il conducente dell’auto positivo all’alcol. Aveva un tasso alcolemico superiore al consentito.

Denunciato per omicidio stradale. Nell’incidente è morta la 20enne Clarissa Trombin. il giovane 24 anni era alla guida della Lancia Ypsilon su cui viaggiava la fidanzata Clarissa Trombin, 20 anni di Latina, morta a causa delle ferite riportate nell’impatto tra l’utilitaria e un albero in via della Stazione alle porte di Latina. Scalo.

