Lavori pubblici Roma – Il sopralluogo del Sindaco Gualtieri al cantiere del Collettore Alto della Farnesina

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme all’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini e al Presidente del XV Municipio, Daniele Torquati, ha effettuato un sopralluogo al cantiere dei lavori di costruzione del Collettore fognario Alto Farnesina in viale dei Gladiatori.

Il Collettore Alto Farnesina è stato realizzato per raccogliere gran parte delle acque provenienti dalla zona a monte della Farnesina (Monte Mario). Gli interventi in corso sono finalizzati alla creazione di una deviazione per ricongiungere la testa e la coda del collettore, bypassando la parte danneggiata dai lavori dello Stadio Olimpico. Una volta a pieno regime, il Collettore consentirà un corretto deflusso delle acque e impedirà gli allagamenti delle zone di Ponte Milvio e Corso Francia.

Il cantiere, finanziato con un importo di 7,5 milioni di euro, è stato avviato a dicembre 2022. Allo stato attuale, l’opera è realizzata al 45% e la fine dei lavori è prevista entro dicembre 2024. Sono state realizzate le camere di spinta per consentire a breve l’avvio dei lavori della talpa. Sono state risolte positivamente le interferenze con i ritrovamenti archeologici grazie a una collaborazione costruttiva con le Soprintendenze.

“Si tratta di un lavoro importante di ripristino e in parte di nuova costruzione del Collettore – ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri – fondamentale per tutto il quadrante che soffre da molto tempo di una capienza fognaria insufficiente. Con l’intervento in corso verrà ridotto in modo significativo il rischio allagamenti, dando una soluzione strutturale e definitiva a un problema che ha creato seri disagi agli abitanti del XV Municipio. Sono lavori necessari per la sicurezza e per contenere il rischio idrogeologico ma che ci aiuteranno anche a conoscere qualcosa in più della storia di quest’area grazie ai ritrovamenti archeologici”.

Nel corso dello scavo è stata infatti riportata alla luce una struttura monumentale residenziale di particolare complessità databile in età romana, il cui tempo di vita si estende dall’età tardo repubblicana fino almeno al III secolo d.C. Le indagini, inoltre, hanno restituito un congruo numero di reperti pertinenti a fasi e periodi cronologici precedenti a quelli documentati dalle strutture murarie, con significative attestazioni di età arcaica e medio-repubblicana. Lo studio tecnico effettuato da Roma Capitale, rilevando il primario interesse pubblico dell’opera, ha individuato quale soluzione possibile quella di procedere allo smontaggio dei reperti, al successivo studio degli stessi e alla conservazione dei ritrovamenti per un futuro utilizzo.

Per l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini: “Stiamo portando avanti un’opera da 7,5 milioni di euro che, per l’importanza che riveste, ha un costo relativamente contenuto. Questo lavoro ci permette di attivare un collettore costruito nel 2010, che ha avuto un costo ben maggiore, senza essere mai utilizzato. Quindi, non solo risolviamo una problematica del territorio, come quella degli allagamenti, ma riusciamo a mettere in funzione un’opera pubblica mai utilizzata. Ringrazio la soprintendenza archeologica per la collaborazione sempre costruttiva”.

“Il completamento del cantiere del Collettore Farnesina”, ha commentato il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati “è un’opera fondamentale e strategica per Roma Nord su cui siamo a lavoro da anni e che ora che ci mette nelle condizioni di assolvere un impegno preso con la cittadinanza e prioritario per la sicurezza idraulica del nostro territorio. Ringrazio il Sindaco Gualtieri e l’Assessora Segnalini per proseguire con serietà e attenzione a lavorare con il Municipio XV a quest’opera assolutamente necessaria per mitigare il rischio allagamento nelle zone di Corso Francia, Ponte Milvio e Tor di Quinto”.

