Lavori pubblici Roma – Realizzata la passerella per il passaggio dei disabili di fronte al Liceo Mamiani 

“La scorsa primavera ci è arrivata la segnalazione della mamma di Lorenzo, un ragazzo in carrozzina che, per entrare e uscire dalla sua scuola, il liceo Mamiani in I Municipio, era costretto a percorrere un tratto in mezzo alla carreggiata, rischiando ogni giorno la vita e affidandosi alla collaborazione dei suoi compagni per poter transitare in sicurezza, perché il marciapiede era sprovvisto di passerella – afferma il Capogruppo della Lista Civica Gualtieri Giorgio Trabucco – Di concerto con il consigliere Renato Sartini e il Municipio ci siamo subito attivati per poter risolvere la problematica e, nel giro di poche settimane, le rampe sono state prontamente realizzate.

Quest’oggi, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono davvero contento di aver potuto vedere finalmente Lorenzo arrivare a scuola ed entrarvi in tutta sicurezza, passando sul marciapiede e utilizzando la passerella realizzata.

Impensabile dover ancora avere così tante barriere architettoniche, in nessuna città al mondo ma a maggior ragione nella Capitale d’Italia. Come ribadito anche dal Sindaco Roberto Gualtieri, infatti, stiamo avviando un percorso di rimozione delle stesse e, per quanto riguarda tutte le molteplici opere che realizzeremo in vista del Giubileo, ci impegniamo a renderle tutte totalmente accessibili.

L’inclusione passa anche da questo, c’è ancora molto da lavorare nella nostra città ma siamo sicuramente sulla strada giusta. Ringrazio la famiglia di Lorenzo per la segnalazione, gli Uffici di Roma Capitale, il consigliere Sartini e il Municipio I per la pronta realizzazione dell’opera”, conclude il Consigliere Trabucco.

“La vicenda di Lorenzo, risolta in appena 15 giorni, un vero record, è la dimostrazione che la città di Roma è in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini in maniera rapida ed efficace”, commenta Renato Sartini, consigliere al I Municipio della Lista Civica Gualtieri Sindaco.

Max