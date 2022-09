Lavoro giovani – Borghi (Pd): “Bisogna dire addio alla precarietà e agli stage gratuiti”

“Bisogna abbandonare definitivamente sia la stagione degli stage gratuiti – che hanno introdotto meccanismi di iniquità sul piano sociale – sia la stagione della precarizzazione del lavoro”.

In un’intervista a iNews24, il dem Enrico Borghi, affronta il tema della precarietà nel mondo del lavoro: “Alle nostre spalle abbiamo almeno due decenni di subalternità culturale nei confronti di un modello liberista che immaginava il meccanismo della precarizzazione del lavoro come elemento della competitività del Paese. Si è visto che questo in realtà non funziona né per i lavoratori né per le imprese che in questo modo non riescono ad avere maestranze qualificate. Quindi bisogna andare nella direzione di un meccanismo alternativo che veda l’abolizione degli stage gratuiti e la riforma del meccanismo di apprendistato, che introduca un collegamento diretto tra la domanda e l’offerta del lavoro e che soprattutto recuperi una cultura del lavoro. Sto girando molto il Nord del Paese perché sono candidato in Piemonte e siamo arrivati al paradosso che ci sono aziende che chiedono maestranze che non hanno. Abbiamo anche un problema di recupero della cultura del lavoro. Abbiamo cresciuto troppe generazioni immaginando che il loro futuro fosse essere precari o calciatori o veline. Bisogna tornare al lavoro vero”.

Il reddito di cittadinanza, secondo il deputato dem, non va abolito: “Chi dice che bisogna abolirlo commette un errore. Il tema della povertà nel nostro Paese è un tema vero e bisogna stare molto attenti a non accentuare le fratture di una società come la nostra, che è molto fragile ed esposta. Il rdc non ha funzionato nella parte relativa alle politiche attive del lavoro, quindi bisogna lavorare sdoppiando il tema dell’aiuto alla lotta alla povertà rispetto a quello dell’ingresso nel mondo del lavoro. Dal nostro punto di vista è valida l’originaria intuizione del reddito di inclusione e bisognerebbe riprendere quel tipo di approccio”.

Infine, su Mario Draghi: “È una persona di una straordinaria rilevanza. Ha svolto un ruolo molto importante. Riteniamo che sia una grande risorsa per il nostro Paese“.

