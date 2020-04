Lazio, Acerbi: “Vogliamo lo scudetto. Sonoun leone in gabbia”

La testa della classifica è lì ad un passo mentre tutto è fermo. Il campionato della Lazio si è stoppato sul più bello, quando il sogno sembrava assumere contorni sempre più reali. Se il campionato riprenderà o meno si saprà solo tra qualche settimana, monitorando l’andamento della pandemia che nelle ultime settimane sta flagellando l’Italia.

L’obiettivo scudetto in casa Lazio è sempre ben fissato, lo ribadisce anche Francesco Acerbi, intervenuto su Lazio Style Channel: “Mi sento un leone in gabbia. Tutti vorremmo tornare alla vita normale, ma al momento non è possibile. Siamo i primi a voler tornare in campo, ma la salute è la cosa più importante. Mi alleno tutti i giorni, abbiamo delle tabelle personalizzate, anche se mi manca moltissimo il campo”.

“Al momento non abbiamo certezze”

Il difensore della Lazio ha raccontato come sta vivendo questi giorni concitati: “Stiamo facendo molto bene ed i complimenti ci rendono sempre orgogliosi. Quest’anno tutti devono sentirsi importanti e voglio fare i complimenti a tutti i miei compagni di squadra che si sono sempre fatti trovare pronti, altrimenti non saremmo secondi in classifica a questo punto. Siamo una squadra molto offensiva ma i nostri attaccanti ci stanno aiutando molto anche in fase difensiva. Riusciamo ad avere un grande equilibrio”.

Ha continuato Acerbi: “Al momento non abbiamo certezze. Sarà orrendo giocare senza i tifosi. La gente fa la differenza per noi calciatori. Giocheremo probabilmente tre volte a settimana e vincerà chi avrà i nervi più saldi, non sarà assolutamente facile. Faremo di tutto per vincere lo scudetto“, ha concluso il difensore biancoceleste.