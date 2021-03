Lazio-Crotone, le formazioni ufficiali

Inzaghi pensa al campionato e mette da parte la Champions. Scelta condivisibile soprattutto in virtù del risultato della gara di andata contro il Bayern Monaco, un 4-1 che lascia poco spazio alla speranza. Così contro il Crotone l’allenatore biancoceleste lancia tutti i titolari, nessuno escluso.

Dopo le tre sconfitte consecutive in campionato la Lazio ha bisogno di un cambio di marcia immediato per continuare a inseguire il treno Champions, ora distante 6 punti, anche se gli uomini di Inzaghi devono ancora recuperare la gara con il Torino, per cui si attende una decisione dopo la mancata disputa a causa del focolaio Covid nel club granata.

Inzaghi riparte da Correa e soprattutto Immobile. L’attaccante sta vivendo un momento complicato in fase realizzata, ma la Scarpa D’Oro ritirata martedì in Campidoglio è la testimonianza che a un attaccante così basta poco per tornare a segnare. L’anno scorso ne ha fatti 36, in questa stagione si accontenterebbe di segnare con regolarità.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Simy.