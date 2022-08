Lazio, dopo il Bologna torna la campagna abbonamenti

Lazio, dopo il Bologna riprende la campagna abbonamenti. Con 23600 tessere sottoscritte la Lazio è diventata la quarta squadra per numero di abbonati.

La campagna, prolungata fino al 9 agosto, è partita lenta, poi ha subito un’accelerata fino a superare l’obiettivo minimo della società dei 20mila. E il reparto marketing biancoceleste ha scelto di dare un’altra possibilità ai tifosi: tra oggi e domani ci sarà una riunione per decidere di riaprire la campagna abbonamenti in modo tale che non si sovrapponga con la vendita dei biglietti per le singole partite. La finestra dovrebbe essere quella che va dal 16 al 18 agosto.