Lazio, Immobile spera in una convocazione per il Bologna

E’ stato un brutto colpo, in tutti i sensi. Immobile è uscito dolorante da San Siro, si reggeva la gamba mentre abbandonava il campo. Il volto sfigurato dal dolore. Brutta immagine. Ma, appunta, è stato solo un colpo. Niente più, per fortuna. Nessuna frattura o lesione, i tempi di recupero per l’attaccante biancoceleste saranno brevi.

Ciro punta ad essere convocato già per la gara di domani con il Bologna, altri esami serviranno a capire se lo staff medico potrà dare l’ok. Al resto ci penserà Sarri. Vale la pena rischiarlo a pochi giorni dalla sfida con il Porto in Europa League? Dipende dalle priorità che si è posto il club, fatto sta che la Lazio in campionato è indietro e deve rincorrere,

L’Europa ormai può passare solo da lì. La strada attraverso la Coppa Italia è franata sul 4-0 subito dal Milan. Sarri è preso tra due fuochi: sa che senza Immobile la Lazio perde gran parte del suo potenziale offensivo. Allo stesso modo, però, schierarlo già domani potrebbe sottoporlo al rischio di una ricaduta.

Immobile convive ormai da tempo con un problema fisico che si presenta ad ogni scontro di gioco. Nulla che possa compromettere il suo rendimento, ma il fastidio persiste. Alla Lazio manca un’alternativa, Felipe Anderson può essere schierato come punta, ma il brasiliano non è mai stato un falso nove. Ora la palla che scotta tocca a Sarri.