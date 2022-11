Lazio, le parole di Sarri post Juve. “La squadra non è entrata timorosa ha fatto un ottimo primo tempo. Noi abbiamo recuperato tre palloni e non gli abbiamo fatto male, loro ci hanno fatto gol, questa è la differenza. In questo momento se andiamo sotto contro una squadra fisica che ci aspetta così bassi ci crea qualche problema.

Pedro è stato costretto a giocare tanto negli ultimi tempi, è arrivato magari scarico.”, così il tecnico dopo il KO contro i bianconeri. Siamo arrivati scarichi di energie alla fine di questo tour de force. Abbiamo pagato due erroracci, due palle banali che abbiamo perso neanche sotto pressione. La sensazione che nel primo tempo potessimo prendere gol non l’avevo. Il 3-0 è un risultato bugiardo.

Con le caratteristiche che abbiamo ora in avanti non possiamo andare di forza ma dobbiamo palleggiare all’infinito finchè non troviamo uno spazio, poi è arrivato anche il secondo gol e allora diventa dura”.