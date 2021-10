Lazio, l’ennesimo crollo costa il ritiro: tutti a Formello fino a sabato

Questa Lazio è un rebus difficile da risolvere. E’ quella bella e vincente vista con Roma e Inter? O quella disastrosa di Bologna e Verona? Al momento nessuno ha la risposta, nemmeno Sarri, che chiedeva una prova d’orgoglio, una risposta per dare continuità ai risultati. Ha ricevuto l’ennesima prestazione insignificante.

Così dopo il 3-0 con il Bologna è arrivato il 4-1 con il Verona. Un altro risultato sconfortante, figlio di una prestazione largamente al di sotto delle aspettative. La Lazio sparisce quando gioca dopo l’Europa League. Sparisce quando gioca con squadre tecnicamente inferiori. Risorge con le grandi, quando la posta in palio è alta e le motivazioni alle stelle.

Si nutre di adrenalina, di grandi notti. Evapora nella normalità. Sarri chiedeva una risposta in questo senso, ne è arrivata una di segno opposto. Di chi è la colpa? Forse anche dello stesso mister, che al termine della gara del Bentegodi è entrato negli spogliatoi, e avrebbe ammesso: “Forse non vi sono entrato dentro”.

La frase riportata dal Corriere dello Sport dice tanto della situazione della Lazio. La squadra non ha ancora assimilato il calcio di Sarri. Per questo l’allenatore, in accordo con la società, ha deciso per i ritiro lungo: da oggi fino a sabato i giocatori rimarranno a Formello per preparare le prossime due gare di campionato con Fiorentina e Atalanta.