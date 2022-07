Lazio, manutenzioni Comune ed Anas: 18 mln per 100 km. Gualtieri: “Il più vasto programma di rifacimento delle strade”

A distanza di poco più di un mese dalla pubblicazione del decreto-legge n.68 del 2022, la Giunta del Comune di Roma ha approvato la convenzione con Anas (Gruppo FS Italiane) e conseguentemente si è proceduto alla sua sottoscrizione tra Capo Dipartimento del CSIMU e Anas. L’accordo, che ripercorre la positiva esperienza dello scorso dicembre, si quantifica in un investimento di 18 milioni di euro del bilancio comunale per realizzare la manutenzione di 100 km della rete stradale di Roma Capitale. Quasi contemporaneamente, il 25 luglio prossimo avranno anche avvio i lavori di manutenzione straordinaria di varie strade del quadrante sud, a partire da quelle del IX Municipio, che utilizzano una parte dei primi 20 milioni di euro stanziati dal bilancio comunale.

Lavori pubblici, Gualtieri: “E’ il più vasto programma di miglioramento della pavimentazione stradale cittadino che la Capitale abbia mai avviato”

“È un’operazione importantissima – dichiara il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri – che dà inizio al più vasto programma di miglioramento della pavimentazione stradale cittadino che la Capitale abbia mai avviato fino ad oggi, interessando in pochissimo tempo oltre l’11% della viabilità principale. Inoltre, attraverso le ulteriori risorse previste per il Giubileo e quelle utilizzate direttamente dal Comune di Roma, nei prossimi due anni si procederà al rifacimento profondo di ben 600 km della rete principale, cioè quella più esposta al traffico e a maggior rischio di incidentalità”.

“La prossima settimana verrà impiegata per approvare i progetti definitivi a cura dell’Anas, arrivando all’obiettivo del prossimo 27 luglio quando – aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini – su via di Malagrotta compariranno le prime grandi macchine operatrici dell’Anas.”

Dai Parioli e nel II Municipio, con l’Anas che interverrà su più quartieri, e in diverse aree adiacenti al Gra

A seguire saranno realizzate le manutenzioni di viale Maresciallo Pilsudski e viale Parioli, classificate tra le strade più bisognose di manutenzione del II Municipio e che, per l’intenso traffico veicolare anche notturno, possono essere oggetto di interventi solo nel periodo estivo.

Anas interverrà poi su via di Ponte Galeria, via della Pisana, via di Casal Selce, via della Storta, via Casal del Marmo, via Boccea (tratto interno al GRA), via di Casal Boccone, via del Casale di San Basilio, via di Tor Cervara, via dei Quattro Venti e via Flaminia (da Villa di Livia a inizio tratto ANAS – fronte Cimitero di Prima Porta). I Municipi interessati sono ben nove (II, III, IV, V, XI, XII, XIII, XIV e XV).

Da lunedì prossimo al via anche i lavori di manutenzione anche nell’area dell’Eur

“Lunedì 25 luglio prossimo – rende noto l’Assessore Segnalini – avranno inizio anche i lavori di manutenzione straordinaria di viale Egeo all’Eur da parte del CSIMU, che ha affidato attraverso accordi quadro sottoscritti il mese scorso, il rifacimento di altri 80 km di strade”.

Nei giorni successivi i lavori stradali riguarderanno il rifacimento del manto e del sottofondo della viabilità dei restanti Municipi del settore sud, interessando via di Val Fiorita e via delle Tre Fontane. A seguire viale Tupini, piazzale Guglielmo Marconi e viale dell’Astronomia.

I presidenti dei Municipi IX ed XII: “I lavori saranno eseguiti di notte, per arrecare il minor disturbo possibile agli utenti stradali”

“Tutte le lavorazioni saranno eseguite di notte, per arrecare il minor disturbo possibile agli utenti stradali”, fanno sapere Titti Di Salvo ed Elio Tomassetti, Presidenti rispettivamente del IX e XII Municipio, i primi municipi interessati dagli interventi sia del Comune di Roma, attraverso il CSIMU, sia dell’Anas, “e saranno opportunamente e preventivamente anticipate dalla posa in opera della fibra 5G, in gran parte già in corso. Il tutto grazie ad un attento coordinamento tra Municipi, CSIMU, gestori della fibra TLC e Polizia locale che ha provveduto in tempi incredibilmente brevi ai provvedimenti necessari alla gestione del traffico”.

Max