Lazio Nuoto, con il Recco non c’è storia

La Lazio dei giovani perde 20-2 contro i padroni di casa. Doppietta per Narciso. Sebastianutti: “E’ stata un’importante occasione di confronto con grandi campioni. Ora sotto con il Posillipo”.

La Lazio Nuoto perde 20-2 contro la Pro Recco nella 6^ giornata di serie A1. Per questa partita l’allenatore Claudio Sebastianutti ha tenuto a riposo Daniele Giorgi e ha dato, come promesso, ampio spazio ai giovani. Tra questi ha spiccato Narciso autore degli unici due gol biancocelesti. Il secondo portiere Garofalo è subentrato a Soro nell’ultimo tempo dell’incontro. Chiaramente, come era lecito aspettarsi, la partita è stata a senso unico con i padroni di casa che hanno preso subito in mano le redini dell’incontro. Da sottolineare la cinquina di Figlioli. Da domani la Lazio Nuoto avrà dieci giorni per preparare al meglio la sfida interna contro il Posillipo.

L’allenatore della Lazio Nuoto Claudio Sebastianutti: “Oggi ho voluto dare maggiore spazio ai giovani. Per loro partite come questa sono un’occasione di confronto con i grandi campioni della pallanuoto. Giocare contro la Pro Recco è un modo per vedere da vicino quale dovrà essere il loro punto di arrivo. Ora l’obiettivo è avere tutti quanti al meglio dopo la sosta. Ci aspettano sfide dure e dovremo farci trovare pronti. Vogliamo al più presto la prima vittoria al Foro”.