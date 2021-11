Lazio, pari a Marsiglia. Immobile è da record

Ancora un pari, ancora un 2-2. Nel giro di pochi giorni la Lazio si spegne sul più bello. Era successo a Bergamo, dove i biancocelesti si sono fatti riacciuffare da un gol di De Roon al 93’, si è ripetuto ieri in Francia. Un po’ prima a dire la verità, ma la sostanza non cambia: al minuto 82 Payet ha trovato il gol del pareggio e ha reso la trasferta biancoceleste un po’ più amara.

Nessun dramma, la Lazio può consolarsi con una prestazione di livello su un campo difficile contro una squadra di assoluto livello. Semmai il rammarico deriva dal fatto che una vittoria avrebbe reso più agibile il passaggio del turno ai sedicesimi di Europa League. Obiettivo ancora ampiamente alla portata, ma non così scontato.

Il futuro della Lazio dipende infatti solo da lei: se vince le prossime due partite è matematicamente seconda e può puntare al primo posto. Differenza importante visto che la seconda piazza costringerebbe la squadra di Sarri a uno spareggio con una delle terze degli altri gironi. Sarri è soddisfatto: “La squadra sta crescendo, questa è una tappa favorevole. Pareggiare qui, contro una squadra forte, è un buon risultato. Nel finale ci abbassiamo e siamo vulnerabili”.

L’altra buona notizia arriva da immobile. L’attaccante è stato in dubbio fino all’ultimo a causa di un virus che lo aveva debilitato e un fastidio al ginocchio. In campo è stato come al solito un leone. Sceso in campo dal 1’ ha segnato il gol del momentaneo vantaggio. Non un gol come un altro, ma quello della storia: da ieri Immobile è il giocatore più prolifico della storia della Lazio. Giù il cappello.