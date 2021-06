Lazio-Sarri, oggi l’atteso annuncio: piace Politano

Il giorno giusto non sembra mai essere oggi. La firma di Sarri è un rebus: arriva, non arriva, slitta. Era attesa nel pomeriggio di ieri, quando tutte le volontà sembravano collimare nel contratto inviato all’allenatore toscano. Eppure della firma, al momento, non c’è traccia. Niente paura, è il coro unanime che filtra nell’ambiente: l’ufficialità arriverà, è attesa entro oggi.

Ieri c’è stato un leggero intoppo relativo ad alcuni passaggi del contratto che gli avvocati di Sarri dovranno riesaminare. Dettagli, non saranno quelli a far arenare una trattativa ormai arrivata in fondo. Ieri Sarri era a cena a Milano l’agente Ramadani, è stato intercettato da Sky Sport, un ultimo confronto prima della firma di oggi.

Nonostante la rassicurazione i tifosi biancocelesti fremono, sono ancora scottati dal caso Inzaghi. E da una sfilza di ‘no’ al fotofinish degli anni precedenti. Non accetterebbero un altro rifiuto a un passo dal traguardo. Questa volta la delusione sarà evitata: Sarri è pronto a firmare, l’ufficialità potrebbe arrivare già in mattinata.

Non è un caso che il ds tare si stia già muovendo sul mercato, con un elenco di nomi graditi al tecnico toscano. Il primo della lista è Politano, protagonista del Napoli di Gattuso e a un passo dall’Europeo. Per Sarri sarebbe l’innesto perfetto per il suo 4-3-3. L’operazione non è semplice, ma potrebbe essere finalizzata grazie alla cessione di Correa.