Le foto private di Charli D’Amelio finiscono in rete: il padre della star di TikTok annuncia azioni legali

La star di TikTok Charli D’Amelio è di recente finita al centro della cronaca per via di una serie di foto private che sono state pubblicare online senza il suo consenso. Dopo aver raggiunto oltre 13 milioni di follower su TikTok ed aver partecipato a numerose interviste, concerti e video in compagnia di celebrità del mondo dello spettacolo, ora Charli si trova coinvolta nel furto di foto private che sono state diffuse su Twitter ed altri siti web senza il suo consenso.

Le foto private di Charli D’Amelio

Nel dettaglio si tratta di foto scattate dalla stessa D’Amelio che sono state inviate probabilmente attraverso Snapchat e che ora sono state pubblicate online senza il suo consenso. Tra le foto private di Charli D’Amelio anche una serie di autoscatti che la ritraggono in costume da bagno ed altre immagini di cui al momento non è chiaro come siano finite in rete.

Si potrebbe trattare di un attacco hacker o, forse più probabile, una condivisione non autorizzata da parte di un contatto che ha ricevuto questi scatti privati. Le foto di Charli D’Amelio davanti allo specchio ed altre foto della giovane in costume sono ancora disponibili su diverse piattaforme online tra cui Twitter e Reddit, le immagini private della famosa 15enne sono ora al vaglio dei legali della famiglia D’Amelio che hanno promesso azioni legali contro l’autore del leak.

Hi Twitter and @kiearalol please allow me to introduce you to my attorney and best friend Darnell Crossland @DarnellCrosland He protects at all cost. Good luck. pic.twitter.com/ggCG31GGlF — Marc D'Amelio (@marcdamelio) December 24, 2019

Proprio tramite Twitter il padre di Charli, Marc D’Amelio, ha pubblicato una foto in compagnia di un avvocato che si occuperà di seguire la vicenda che vede coinvolta la minorenne star dei social network. Sarà da accertare se le foto private di Charli sono finite in rete dopo un attacco informatico o se si è trattato di una azione da parte di un amico che ha tradito la fiducia della giovane.