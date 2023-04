Le Iene: domani su Italia1 nuovo appuntamento con i casi presentati da Belen & C. Ospiti gli Articolo 31

Domani, martedì 18 aprile, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Belen Rodriguez, accompagnata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Tra gli ospiti in studio gli Articolo 31, il duo rap formato da J-Ax e Dj Jad.

Tra i servizi della puntata la storia a lieto fine di GionnyScandal, all’anagrafe Gionata Ruggieri (il vero cognome è Di Dio, ndr.), il cantante che, dopo aver trovato a distanza di trent’anni i suoi genitori naturali, racconta con emozione la sua nuova quotidianità. Dopo un’adolescenza segnata dalla prematura scomparsa dei suoi genitori aveva scoperto di essere stato adottato. Aveva quindi deciso di chiedere a Le Iene di aiutarlo nell’impresa di trovare i suoi genitori biologici. Essendo in possesso solo di alcune informazioni, era partito per la Puglia insieme all’inviata Veronica Ruggeri. Con le telecamere della trasmissione di Italia 1 era arrivato a Pisticci e lì, in Comune, un estratto dell’atto di nascita aveva rivelato che i suoi genitori biologici l’avevano riconosciuto, ma poi il Tribunale aveva deciso che non erano in grado di crescerlo e l’avevano reso adottabile. Poi la scoperta dei nomi, mamma Rita, papà Antonio. Infine, il commovente incontro con entrambi che oggi vivono in due case separate. Nel video in onda domani sarà il padre ad andare a Milano per conoscere suo figlio. Una volta lì l’uomo racconta i problemi che trent’anni fa hanno costretto gli assistenti sociali a revocare la potestà genitoriale e di come lui non si sia potuto opporre all’adozione del figlio. Nonostante ciò, gli racconta di come non abbia mai smesso di pensarlo, sicuro che una volta cresciuto l’avrebbe cercato.

