Le Iene Show tornano questa sera in onda con un’altra scoppiettante puntata in prima serata dalle 21.15 su Italia1 e ancora una volta promettono vere e proprie scintille. Grandi servizi, inchieste, reportage, approfondimenti e indagini esclusive, ma anche momenti di sana ilarità, ironia e pagine legate ai vip.

Una in particolare si concentra su Nek, il noto cantante da anni ormai sulla rampa di lancio e amatissimo da una nutrita schiera di fan. Fan ai quali, però, l’artista avrebbe negato un selfie. Le Iene, in un video in anteprima diffuso sul sito web dedicato al programma hanno mostrato dunque un ‘Nek cattivissimo’ come descrivono gli autori dell’anticipazione.

Le Iene Show, anticipazione su Nek cattivo coi fan, selfie negato: il VIDEO

Di cosa si tratta esattamente? E’ presto detto. Dunque ci sarebbe un Nek cattivo che si nega ai fan? Gli appassionati di Nek sarebbero delusi con lui. Cosa sta succedendo ad uno degli artisti più amati dal pubblico e noti per la sua proverbiale educazione e garbo?

Lo si vedrà questa sera in onda nel programma, con lo scherzo di Cizco, che arriva puntuale su Le Iene dalle 21.15 su Italia1.

La verità, dunque è questa: non esiste un Nek cattivo, è sol oopera deLe Iene in uno scherzo che andrà in onda questa sera e di cui, appunto, gli autori del programma hanno messo in rete un estratto.

“Abbiamo proposto a 4 suoi fan di vivere un’esperienza unica: un’intera giornata a stretto contatto con Nek. Lui li accoglie nella hall di un albergo, dove spiega come sarà organizzata la cosa. Tutto verrà ripreso e documentato dalle telecamere. Appena partono le riprese saluta calorosamente i suoi fan: li abbraccia e ci scherza insieme.”, citano gli autori del pezzo di anticipazione.

Spente le telecamere Nek nega un selfie a un’altra fan. “Ci è crollato un mito”, si dicono tra loro i fan vedendo quella scena. “Sono incazzato, è totalmente finto!”. Perché Nek si è incattivito? Lo si può scoprire solo seguendo lo scherzo di Cizco, martedì dalle 21.15 su Italia1.

