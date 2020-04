Le Iene Show ritornano oggi 21 Aprile su Italia1 dopo stop per Coronavirus: anticipazioni, servizi, temi

Le Iene show ritornano dopo una lunga assenza in tv questa sera in prime time come sempre su Italia1 e ri riappropriano del proprio rapporto col pubblico dopo lo stop forzato per coronavirus.

Il noto programma, come sempre contraddistinto da servizi, inchieste, scoop e anche divertenti gag e scherzi vip dunque torna in prima serata oggi 21 Aprile 2020. Cosa ci sará da aspettarci?

Cosa prevedono le Iene questa sera su Italia1? Ecco le anticipazioni.

Le Iene Show ritornano oggi 21 Aprile su Italia1 dopo stop per Coronavirus: anticipazioni. Parleremo del Covid-19

Torna in tv, l´appuntamento con le Iene Show dopo la sospensione per coronavirus e, come confermano tutte le anticipazioni ovviamente la pandemia sará al centro della puntata: “Parleremo del Covid”, fanno sapere dalla redazione.

aggiornamento ore 9.01

In una versione ovviamente modificata, senza i classici tormentoni degli appostamenti in strada e delle inchieste sul campo, Le Iene tornano in onda con la prima edizione prodotta e pensata nel post-Coronavirus.

Si parte con la prima serata del 21 aprile, su Italia Uno: il programma sospeso oltre un mese fa, a causa di alcuni contagiati in redazione e l´avvio della quarantena sará senza studio, senza pubblico, e con i lanci da casa dagli stessi inviati autori dei servizi.

“Il tema principale sarà il Coronavirus, ma ci sarà spazio per altro”, ha detto in merito al ritorno de Le Iene il capo, Parenti, al Corriere della Sera. Ovvio, tanto spazio alla questione del Covid e della quarantena, ma sono solo.

aggiornamento ore 12.05

“Il 70 per cento dei servizi verterà su questo tema“, ha detto l’autore e produttore del programma. “E’ ciò che sta catalizzando l’attenzione della gente. Faremo giri per le strutture sanitarie dimesse dalla regione Lombardia, molte di cui in ottimo stato. Ci chiederemo come sia possibile che nuove strutture siano state costruite quando ce n’erano di già pronte e perfettamente funzionanti“.

E poi inchieste sulla mala gestione legate a queste settimane di quarantena. “Parleremo inoltre della truffa delle mascherine, della situazione in Veneto e delle possibili cure“, ha continuato Parenti. “Ma avremo anche servizi più leggeri, sopratutto scherzi. Organizzarne in queste condizioni è stata una vera sfida. Il primo ci porterà nella casa di Michelle Hunziker“.

aggiornamento ore 15,21