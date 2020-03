L’Eredità, 12 Marzo 2020: si riconferma campionessa Francesca Giuffrida

Nonostante il difficile periodo continuano le sfide nel preserale di RaiUno L’Eredità. Ad affrontare, questa sera, la sua seconda Ghigliottina, dopo aver battuto gli avversari, è Francesca Giuffrida. La studentessa di Ingegneria edile e architettura di Paternò, in provincia di Catania, si riconferma campionessa e gioca per 220 mila euro.

Questa volta nella scelta delle parole dimezza tre volte, mantenendo così 27.500 euro. Per quella cifra, Francesca deve trovare la parola che lega PAGINA, PORTARE, GENTE, LEGGE e NATURA. La campionessa non scrive RISPETTO, che è la parola vincente, ma la rivedremo comunque nella puntata di domani.