L’Eredità, 17 dicembre: Alessandra Livorsi è la nuova campionessa

Un altro cambio della guardia nel preserale di RaiUno L’Eredità, con la nuova arrivata che s’inserisce tra due “veterani” e sale sul gradino più alto del podio. Al Triello ritroviamo, infatti, il campione in carica, l’ingegnere di Legnano Marco Bertagna e Monica Cavetti da Arcola, entrambi alla terza partecipazioni. Con loro due, approda alla sfida a tre Alessandra Livorsi, ingegnere gestionale di Mazara del Vallo che, però, vive a Milano.

Continua la “maledizione del Triello” per Monica che, per la terza volta consecutiva, si ferma lì. Ai calci di rigore vi approdano, infatti, il campione Marco e Alessandra. Quest’ultima, per 4-2, diventa la nuova campionessa e va alla Ghigliottina per 190 mila euro. Alessandra, nella scelta degli indizi, dimezza quattro volte e gioca, quindi, per 11.875 euro. Per conquistare il montepremi rimasto deve indovinare la parola che lega PARLAMENTO, LEGGENDA, BAR, DITA, CINEMA MUTO. La neo campionessa scrive MITO ma la parola vincente, in realtà, è PIANISTA.