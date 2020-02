L’Eredità, 23 Febbraio 2020: Luca Rossi ritorna campione

Altro giro altro campione nel preserale di RaiUno L’Eredità. Per la seconda volta primeggia su tutti Luca Rossi da Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze. Il professore di francese affronta la fase finale del game show, la Ghigliottina, per la bellezza di 190 mila euro. Nella scelta delle parole, ahimè, dimezza quattro volte e, per i restanti 11.875 euro, il prof cerca la parola che lega ESERCITO, METTERE, FRECCIA, FANTASIA ed EDIFICIO. La parola vincente è ALI ma Luca non la scrive, potrà comunque riprovarci domani, avversari permettendo.