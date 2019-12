L’Eredità, 31 Dicembre: colpo di fine anno da 40 mila euro per Luigia

L’Eredità, 31 Dicembre: colpo di fine anno da 40 mila euro per...

Ultima puntata del 2019 de L’Eredità che, mai come quest’anno, sta registrando grandi ascolti. I concorrenti vogliono lasciare il segno in vista del 2020, a partire dal campione in carica. Antonello da Milano, infatti, arriva al Triello con Valentina Margiotta e la nuova arrivata Luigia.

Il musicista e agente di commercio meneghino si ferma lì, lasciando i calci di rigore alle due concorrenti. Per 4-2 Luigia è la nuova campionessa e va alla Ghigliottina per 160 mila euro. Dimezza due volte e, per 40 mila euro, deve indovinare la parola.che lega CANTO, TESTO, SPUNTA, POSTA e TOMBOLA. La nuova campionessa scrive CASELLA e chiude l’anno con una vincita al primo colpo.