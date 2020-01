L’Eredità, 4 Gennaio 2020: Luca Liaci si conferma campione

Nel primo fine settimana del 2020 si continua a giocare nello studio de L’Eredità. Il preserale di RaiUno condotto da Flavio Insinna riparte senza Gabriella Tarallo da Napoli. L’insegnante d’inglese si è dovuta ritirare per impegni familiari. Nel terzo round l’altro “veterano”, Giovanni da Melfi, viene eliminato. Resiste il campione in carica, Luca Liaci, che va ai Paroloni coi nuovi arrivati Eleonora, Andrea e Antonella.

Eleonora, l’insegnante in pensione, intuisce che GELDRA è sinonimo di moltitudine e si qualifica al Triello. Stessa sorte per Antonella Faiella da Nocera Inferiore, che ha indovinato il significato di PULCIANELLA, che è una bottiglia di vino simile al fiasco. Per il terzo posto si sfidano il campione e Andrea, lo studente del DAMS di Frascati. Si qualifica al Triello l’analista ricostruttore di sinistri stradali, e vincitore di oltre cinque mila euro nella puntata di ieri.

Nella sfida a tre si ferma Eleonora e, ai calci di rigore, si conferma campione Luca che va alla Ghigliottina per 170 mila euro. Dimezza, stavolta, tre volte e, per 21.250 euro, deve indovinare la parola che lega TAVOLA, PIEGARE, MANO, GIORNO e CORDA. Luca scrive TAGLIARE ma la parola vincente, in realtà, è BUCATO.