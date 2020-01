L’Eredità, 7 Gennaio 2020: Luca Liaci torna campione

Una nuova puntata scoppiettante quella andato in onda questa sera nel preserale di RaiUno. L’Eredità, tra duelli e Ghigliottine, continua a regalare grandi emozioni, grazie soprattutto ai concorrenti.

Nella manche dei Paroloni si sono sfidati la campionessa Simona, il maestro di pianoforte Nicola, il “veterano” Luca Liaci e il nuovo arrivato Tommaso. Proprio quest’ultimo intuisce il significato di PETRANGOLA, che è un gioco di carte, e si qualifica al Triello. Stessa sorte per la laureata in Lingua e Letteratura Russa grazie al PADALONE, che non è altro che un grande leggio. Per il terzo posto al Triello l’analista ricostruttore di sinistri stradali ha avuto la meglio su Nicola, che lascia il gioco alla sua seconda partecipazione.

Il nuovo arrivato si ferma prima dei calci di rigore, incui Luca Liaci torna campione e va alla Ghigliottina per 170 mila euro. Dimezza tre volte e, per 21.250 euro, deve indovinare la parola che lega DARE, PAROLA, ETICHETTA, CITTA’ e DIFETTO. Luca scrive ORDINE sfiorando di fatto il terzo successo ma la parola vincente, in realtà, è ORIGINE.