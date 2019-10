L’Eredità: Gabriele Toso eliminato. La nuova campionessa è Marzia dalla Sardegna

Dura poco la nuova era de l’Eredità. Nella puntata di ieri, infatti, il giovane Gabriele Toso, che ha recentemente raccolto il testimone dal recordman Guido Gagliardi, ha perso il diritto di giocare alla ghigliottina e il suo posto di campione.

Vero è che grazie al tanto discusso regolamento della nuova stagione il campione Gabriele potrebbe rientrare, ma al momento la nuova campionessa si chiama Marzia, e viene dalla Sardegna.

L’eredita: chi è Marzia della Sardegna, nuova campionessa dopo Gabriele Toso. Età, lavoro, peso, vita privata. Quando inizia su Rai 1, streaming Raiplay

Guadagnatosi il diritto di tentare la ghigliottina., la nuova campionessa è stata protagonista di qualcosa che non si verifica spesso nel quiz L’Eredità. Sfortunatamente per lei, il montepremi è stato dimezzato per ben 5 volte, non riuscendo ad indovinare nessuno dei suggerimenti giusti.

Poco male, perché in questa occasione Marzia non è riuscita a vincere il restante montepremi di 5.313 euro. Chissà come andrà invece questa sera!