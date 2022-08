Letta auspica “Decisioni fondamentali per definire un’alleanza che sfiderà la destra sovranista”

IL segretario dem reitera un ‘vecchio stereotipo’ della cosiddetta ‘sinistra’ (per modo di dire), che negli ultimi 30 anni, piuttosto che lanciare proposte o programmi volti al sociale – e solo Dio sa quanto ce ne sarebbe bisogno! – puntualmente, imposta la sua campagna elettorale contro le ‘altrettanto cosiddette ‘destre’!

Letta: “In queste ore si stanno determinando decisioni fondamentali per la definizione dell’alleanza che sfiderà la destra sovranista”

Una sorta di ‘eredità comportamentale’ subito assimilata dal segretario del Pd il quale, come un ‘disco rotto’, da giorni non fa altro che ripetere la stessa solfa: “In queste ore si stanno determinando decisioni fondamentali per la definizione dell’alleanza che sfiderà la destra sovranista alle prossime elezioni politiche. A nessuno sfugge che la posta in palio è altissima, per i destini del nostro Paese e dell’Europa“.

Letta: “Si proceda, senza veti reciproci, a costruire un’alleanza che prosegua nel forte impegno europeista dimostrato dall’esecutivo Draghi”

Un monito poco realista, che però in certi contesti è funzionale, e dunque Letta terrorizzato dall’idea di dover passare i prossimi anni sui banchi dell’opposizione, ‘avverte’: “Per questo il Partito Democratico fa appello a tutte le forze politiche con cui, dopo le dimissioni del governo Draghi, si è lavorato per fare nascere un campo di forze democratiche e civiche: si proceda, senza veti reciproci, a costruire un’alleanza che prosegua nel forte impegno europeista che l’esecutivo guidato da Draghi ha saputo interpretare e che sia in grado di dare all’Italia un governo capace di consolidare la crescita, combattere le diseguaglianze e affrontare con credibilità l’emergenza economica, sociale e ambientale e la difficile situazione internazionale“.

Letta: “Ogni divisione oggi rappresenterebbe un regalo alla destra che l’Italia non può permettersi”

Infine, conclude il segretario dem, “Noi siamo impegnati a far prevalere lo spirito unitario perché crediamo che, per essere vincenti in questa situazione, sia assolutamente necessario valorizzare quel che unisce e non quel che divide. Ogni divisione oggi rappresenterebbe un regalo alla destra che l’Italia non può permettersi“.

