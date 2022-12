Leva militare, La Russa: “Ddl per mini naja volontaria di 40 giorni”

(Adnkronos) – “Quando ero ministro ho cercato – senza cambiare quello che non era cambiabile, cioè la fine del servizio di leva – di introdurre quella che passò col nome di mini-naja, cioè 3 settimane volontarie nel corso delle quali ciascuno potesse avvicinarsi alle forze armate e poi andare a portare nuova linfa a tutte le associazioni d’arma, a seconda di dove avesse passato quelle 3 settimane. Ho predisposto un disegno di legge che sarà presentato da un gruppo di senatori (non da me, come presidente non posso) per portare a 40 giorni” la mini-naja volontaria. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenendo nel corso della chiusura delle celebrazioni organizzate dagli Alpini a Milano per ricordare i caduti.