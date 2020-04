Librerie Lazio, oggi lunedì 20 aprile la riapertura: le regole da seguire

Mentre in Italia la riapertura delle librerie è iniziata la settimana scorsa, in alcune Regioni, come Lombardia e Campania, c’è ancora da attendere. Il Lazio, invece, ha dato il via libera a partire da oggi lunedì 20 aprile, con una settimana di ritardo quindi rispetto al resto del paese. Largo alla cultura, con i libri giustamente considerati beni primari.

Anche nel Lazio da oggi sarà quindi possibile recarsi in libreria per comprare quei libri necessari a passare in serenità la quarantena. Certo, ci saranno delle regole da rispettare, motivo per cui nel Lazio è stato deciso lo slittamento delle riaperture di 7 giorni, per assicurare il distanziamento e praticare l’igienizzazione dei locali.

Librerie, quali regole da seguire

La riapertura delle librerie prevede, come nel caso degli altri esercizi attualmente aperti, rigide regole da seguire per far rispettare il distanziamento permettendo inoltre l‘igienizzazione delle mani con un gel specifico che deve essere sempre presente all’interno de locale.

I titolari devono necessariamente indossare guanti e mascherine monouso e devono far rispettare almeno un metro di distanza tra un cliente e l’altro, evitando così assembramenti. Di conseguenza anche la sosta davanti agli scaffali non può essere troppo prolungata, in modo da permettere a tutti di scegliere il libro da acquistare evitando lunghe code.