Licia Nunez: chi è, età, carriera, Instagram e ex fidanzata della concorrente del Grande Fratello Vip 2020

E’ un volto noto, anzi ormai piuttosto noto tra performance nell’ambito della recitazione, reality e conturbanti storie sentimentali. Lei è Licia Nunez ufficializzata come partecipante al Grande Fratello Vip 2020.

Lei, la nota attrice de ‘Le tre rose di Eva’ farà parte del cast di Alfonso Signorini per l’edizione numero quattro del GF VIP. Ma cosa sappiamo di lei? Che vita ha vissuto finora? Note sono le sue vicende legate alla ex Imma Battaglia attualmente moglie di Eva Grimaldi: dunque cosa sappiamo della sua vita privata? In sintesi: chi è Licia Nunez?

Licia Nunez, chi è: anni, vero nome e Le tre rose di Eva

Licia Nunez, ovvero sia Lucia Del Curatolo, è una concorrente del ‘Grande Fratello Vip 2020’. L’attrice nota per aver interpretato il personaggio di Elena Monforte nella serie televisiva ‘Le tre rose di Eva’ ha un lungo excursus nella recitazione.

Infatti ha recitato nella soap ‘Vivere’ e ‘Incantesimo’. Molti la conoscono come detto anche per aver avuto una lunga relazione con Imma Battaglia. A breve entrerà insieme agli altri nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2020‘. L’appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini è mercoledì 8 gennaio alle ore 21:20.

Chi è Licia Nunez? Classe 1980, Licia Nunez inizia la carriera come modella. Nel 2000, inizia a studia molto approfonditamente recitazione. Nel 2003, entra nel cast dell film ‘Alla fine della notte‘ di Salvatore Piscicelli. Da lì l’escalation.

Dopo il grande schermo eccolo il mondo della fiction: entra in soap di successo come ‘Incantesimo‘ (interpretava Nicoletta Capirossi e ‘Vivere‘ (era Barbara Ponti). Ma la fama vera la conquista quando interpreta il ruolo di Elena Monforte nella serie tv ‘Le tre rose di Eva’.

Licia Nunez, storia d’amore con Imma Battaglia

La relazione con Imma Battaglia è una pagina clou della sua vita. Nel 2013, Licia Nunez raccontò in un’intervista rilasciata a Vero Tv, di essersi innamorata di una donna proprio come al suo personaggio nella fiction di Canale5.

“Ho amato per tanti anni una donna stupenda, con grandi valori e grandi principi. Mi domando cosa possa esserci di male a dichiarare di aver amato una persona dello stesso sesso”.

La donna ha avuto una storia con Imma Battaglia, ora sposata con Eva Grimaldi. L’attivista confermò al settimanale Chi, che era fidanzata con la Nunez quando conobbe Eva.

“È arrivata nella mia vita da sola mentre io, allora, anni fa, avevo una relazione, stavo con una donna di cui ero innamoratissima, innamorata persa: Licia Nunez. Improvvisamente, un giorno, mi appare Eva: una ragazza fantastica. Giuro, la prima cosa che fa, senza conoscermi, mi abbraccia e si mette a singhiozzare. Poi mi racconta, si racconta e finiamo davanti a delle patatine fritte a parlare delle nostre vite”.

Licia Nunez, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Ora la vedremo al Grande fratello Vip. Tra i nomi dei concorrenti della edizione 2020 del reality show arriva proprio il suo.Sarà proprio lei Licia Nunez la nuova, in ordine di tempo, inquilina della casa più spiata della tv. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020 è stata annunciata e quindi Licia Nunez sarà la nuova concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini.

Il profilo Instagram ufficiale dell’attrice è @licianunez, riconoscibile grazie al bollino blu che certifica l’account. Ecco uno dei recenti scatti pubblicati da Licia Nunez sul social network per annunciare la sua partecipazione al GF VIP 2020.

Grande Fratello Vip 2020: Licia Nunez nuova concorrente. Anche lei nel cast del reality condotto da Alfonso Signorini

L’attrice de Le Tre Rose di Eva entra nella casa del GF e promette di far scintille. Un cambiamento di rotta professionale significativo per lei: dai rocamboleschi viluppi della trama de Le Tre Rose di Eva alle dinamiche da inquilini del Grande Fratello Vip 2020.

L’attrice Licia Nunez è il decimo concorrente ufficiale della quarta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, che debutterà su Canale 5 mercoledì 8 gennaio 2020.

Licia Nunez, ovvero Lucia Del Curatolo, è nata a Barletta il 1° marzo 1980. Ha incominciato a lavorare a 17 anni come fotomodella, studiato recitazione a Tolosa e a Roma e recitato nel film Alla fine della notte di Salvatore Piscicelli.

Prende parte a diversi lavori: Incantesimo, l’Ultimo Rigore e Vivere. Diventa nota nel 2012, quando viene interpreta Elena Monforte ne Le Tre Rose di Eva.

Ha anche condotto Notti Mondiali, Vivere da Campioni ed Eurogol. Ha partecipato come concorrente alla quinta edizione di Ballando con le Stelle in coppia con il ballerino Dima Pakhomov. Nel 2012, in un’intervista a Vanity Fair, confessò l’amore che provava per Imma Battaglia, oggi moglie di Eva Grimaldi.

Altro volto ufficiale per il GV Vip è quello di Paola Di Benedetto. La ex naufraga è l’ultimo, in ordine di tempo, dei nomi rivelati nel cast del programma che verrà condotto da Alfonso Signorini. La indiscrezione era del resto già nell’aria: mercoledì 8 gennaio 2020, ci sarà anche Paola Di Benedetto come concorrente. La Di Benedetto si aggrega agli altri partecipanti: Rita Rusic, Pago, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, e ancora poi Antonella Elia, Antonio Zequila e Clizia Incorvaia.

