Liga, Barcellona campione di Spagna

(Adnkronos) – Dopo la Serie A italiana, con il successo del Napoli con cinque giornate d’anticipo, si chiude un altro campionato dei ‘Big 5’: si tratta della Liga spagnola che si aggiudica il Barcellona, per la 27esima volta, con quattro partite rimaste in stagione, grazie alla vittoria per 4-2 in trasferta contro l’Espanyol nel derby di domenica sera.

Robert Lewandowski ha portato il Barcellona in vantaggio dopo soli 10 minuti, e Alejandro Balde ha raddoppiato con un tiro al volo sul secondo palo nove minuti dopo, prima che il secondo gol della partita di Lewandowski portasse il 3-0 al 40′ con Jules Kounde che cala il poker dopo otto minuti della ripresa. Javi Puado ha poi siglato il primo gol per l’Espanyol al 73′ e Joselu il secondo nei minuti di recupero, ma troppo tardi per l’Espanyol. Il risultato lascia la squadra di Xavi Hernandez, al primo titolo da allenatore, con 84 punti in 34 partite: 14 punti di vantaggio sul Real Madrid, secondo, e 16 punti in più sull’Atletico Madrid, terzo.