L’interessante ‘Prologo di stagione’ del Piccolo Eliseo

Anche quest’anno il Teatro Eliseo presenta il ‘Prologo di Stagione‘, un cartellone ricco che vede alternarsi quindici appuntamenti al Teatro Eliseo, al Piccolo e all’Off per far vivere contemporaneamente tutti gli spazi teatrali nei mesi di settembre, ottobre e novembre, lasciando poi il testimone alla stagione di prosa vera e propria.

Da segnalare anche la Mostra permanente Santuzza Calì, dedicata ai burattini e ai pupazzi realizzati dalla grande costumista e scenografa che nella sua lunghissima carriera ha realizzato preziose creazioni per spettacoli teatrali ed eventi. Il foyer di I balconata verrà dedicato all’esposizione delle sue opere – dal 19 settembre.

Ma vediamo da vicino il calendario degli eventi pensato per questa stagione:

dal 19 settembre al 6 ottobre ore 21.00 c/o Eliseo OFF, nel foyer di II balconata: ‘Oleanna‘, di David Mamet, interpretato da Elisa Menchicchi e Francesco Bolo Rossini diretti da Emiliano Bronzino.

Il 19 settembre, alle ore 18, ed il 20 settembre ,ore 2, al Piccolo Eliseo arriva il Premio Eliseo Scuole, seconda edizione del premio in collaborazione con il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.

Il 22 settembre – ore 21 – al Piccolo Eliseo, ecco i ‘Fatti veri‘, l’Amarcord letterario di Ivano Marescotti .

Ed ancora, dal 26 al 29 settembre (ore 21) al Piccolo Eliseo ‘N.E.R.D.s – Sintomi‘, scritto e diretto da Bruno Fornasari con Tommaso Amadio, Riccardo Buffonini, Michele Radice, Umberto Terruso.

Dal 3 al 6 ottobre prima, e dal 10 al 13 ottobre dopo (sempre alle 21), al Piccolo Eliseo troveremo ‘Al di là del muro‘, interpretato dagli attori dell’Accademia Internazionale di Teatro: Arcangelo Iannace, autore del testo insieme a Marco Avarello e Silvia Marcotullio, anche regista.

Il 17 e 18 ottobre alle ore 21, sempre al Piccolo Eliseo ecco ‘Di Suoni e d’Asfalto‘, letteratura e musica di viaggio interpretata da Eugenio Allegri e Les Nuages Ensemble.

Il 19 ottobre al Teatro Eliseo – ore 21.00 – ‘Faccio la mia cosa‘, atto unico di & con Frankie hi-nrg mc.

Il 19 ottobre al Piccolo Eliseo, ore 21.00, ‘L’Orso ‘Nnammurato‘, concerto accompagnato da parole e poesia di Sollo & Gnut.

Dal 22 al 27 ottobre 2019 alle 21, al Teatro Eliseo, ‘Interiors‘, ideato e diretto da Matthew Lenton.

Evento diviso in due divefferenti appuntamenti: il 22 ottobre avrà infatti luogo la proiezione del documentario mentre, dal 24 al 27 ottobre – sempre al Piccolo Eliseo alle 21 – andrà invece in scena ‘Non Plus Ultras‘, si tratta di un progetto d’indagine teatrale firmato da Adriano Pantaleo e Gianni Spezzano, arricchito da un documentario che porta anche la firma di Carmine Luino.

Il 30 ottobre, ore 21, al Piccolo Eliseo ecco ‘La morte della Pizia‘ di Friedrich Dürrenmatt, qui nella versione curata e interpretata da Daniele Pecci. Al violoncello Chiara Di Benedetto, al violino Anais Drago.

Dall’1 al 3 novembre, ore 21 al Piccolo Eliseo, ‘Stranieri‘, di Antonio Tarantino. Con Francesco Biscione, Paola Sambo, Gianluca Merolli che ne firma anche la regia.

Il 7 novembre alle 21, al Piccolo Eliseo, ‘La Strada‘, di Cormac McCarthy. Sul palco Guglielmo Poggi, video e regia di Stefano Cioffi –.

Infine, il 9 novembre alle 21, al Piccolo Eliseo, l’edizione per i 50 anni del ‘Mistero Buffo‘ di Dario Fo. In scena Matthias Martelli diretto da Eugenio Allegri.

Teatro Eliseo, via Nazionale, 183

www.teatroeliseo.com

Max