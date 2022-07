Live – ‘Rock in Roma’ presenta serata ‘esplosiva’ all’insegna del thrash metal con i Testament, Exodus, Heathen e Death Angel

Si preannuncia come una vera e propria serata ‘esplosiva’ all’insegna del thrash metal allo stato puro, quella che domani (19 luglio), la rassegna live estiva della capitale ‘Rock in Roma’, si appresta ad ospitare nella consueta location all’Ippodromo delle Capannelle.

Direttamente da San Francisco, arrivano i ‘Testament’. Ma non solo: Sul palco del festival suoneranno anche Exodus, Heathen e Death Angel (nella foto).

I TESTAMENT, giganti del trash metal della San Francisco bay hanno annunciato 11 nuovi concerti europei che vanno ad aggiungersi alle date estive già fissate in alcuni dei più grandi e rinominati festival metal di tutta europa. La band sarà accompagnata da un trio di leggende del genere come gli EXODUS, gli HEATHEN e i DEATH ANGEL

Gli EXODUS iniziano il loro percorso musicale a Richmond, in California, nel 1979, un periodo storico di grande crescita del panorama del Thrash Metal. Essendo solo ragazzini all’epoca, Tom Hunting, Kirk Hammett, Tim Agnello e Keith Stewart iniziarono a suonare brani di rock classico, punk rock e cover di Iron Maiden alle feste di compleanno nel cortile. Attualmente, la formazione degli EXODUS è composta da: Tom Hunting alla batteria, Gary Holt alla chitarra, Lee Altus alla chitarra, Jack Gibson al basso e Steve “Zetro” Souza come cantante. In tutti questi anni gli EXODUS hanno mantenuto il loro processo di scrittura simile a quello dei loro esordi.

Gli HEATHEN sono un gruppo musicale statunitense di genere thrash metal, proveniente dalla San Francisco Bay Area. Fondato nel 1984 dal chitarrista Lee Altus e il batterista Carl Sacco.Hanno pubblicato tre album in studio: Breaking the Silence (1987), Victims of Deception (1991) e The Evolution of Chaos (2010).

I biglietti sono disponibili in prevendita su rockinroma.com, su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati. Ticketlink: http://www.vertigo.co.it/it/testament.

