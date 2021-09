Lockdown solo per non vaccinati, idea Austria

Lockdown solo per i cittadini non vaccinati contro il covid: è la soluzione che l’Austria potrebbe adottare in caso di nuove chiusure per arginare i contagi da coronavirus. Lo ha detto il cancelliere Sebastian Kurz, che, ospite di una trasmissione televisiva sull’emittente Orf, ha illustrato il suo piano in cinque punti contro il Covid.

In primo luogo, ha spiegato, il criterio dell’incidenza sarà sostituito come indicatore principale da quello dell’occupazione dei posti letto nelle unità di terapia intensiva: “In un piano graduale, le misure saranno legate al raggiungimento di un determinato tasso di occupazione”, ha detto. Poi non saranno previsti lockdown generalizzati: “Se si renderanno necessarie misure di protezione, non saranno più a livello nazionale, ma riservate alle persone non vaccinate”. Quindi, sul fronte vaccini, Kurz ha detto di volere “effettuare con costanza” i richiami, ovvero la 3a dose, evidenziando l’obiettivo di “aumentare la disponibilità a farsi vaccinare”. Non da ultimo per far vaccinare le persone vanno rafforzati i “controlli”: “Sono sempre di più i falsi dei certificati di vaccinazione in circolazione”. Infine, la promessa che le scuole restano aperte e che non si tornerà alla didattica a distanza.