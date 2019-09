L’Orchestra Italiana ‘accompagnerà Harry Potter

Il tour mondiale della Harry Potter Film Concert Series è stato lanciato nel 2016 da CineConcerts e Warner Bros. Consumer Products per celebrare i film di Harry Potter. Dalla prima mondiale di Harry Potter e la Pietra Filosofale in concerto a giugno 2016, oltre 1,3 milioni di persone hanno apprezzato questa magica esperienza da JK Rowling’s Wizarding World, con oltre novecento spettacoli in più di 48 paesi del Mondo. Le date italiane sono prodotte da Marco Patrignani e Forum Music Village, i concerti in programma a Milano hanno ricevuto il patrocinio del Consolato Britannico.

Dunque, per la prima volta in Italia l’Orchestra Italiana del Cinema eseguirà la magica partitura di Patrick Doyle in perfetto sincrono con l’intero film. La prima assoluta in Italia, avrà luogo venerdì 27 e sabato 28 Dicembre 2019 Teatro degli Arcimboldi – Milano Viale dell’Innovazione, 20. I biglietti sono gi in vendita da oggi su www.tickteone.i Acquistando il biglietto entro il 9 Ottobre è possibile usufruire del 10% di sconto con biglietti a partire da € 32 (escluso diritti di prevendita)

Dopo aver registrato negli scorsi anni il sold out dei primi tre episodi, la Harry Potter Film Concert Series, a grande richiesta torna a Milano, con ‘Harry Potter e il Calice di Fuoco’ in Concerto, il quarto film della saga.

Il 27 e 28 Dicembre il Maestro Timothy Henty dirigerà l’Orchestra Italiana del Cinema con una straordinaria formazione di oltre 80 musicisti nella magica partitura di Patrick Doyle in perfetto sincrono con l’intero film, con dialoghi in italiano, proiettato in alta definizione su uno schermo di oltre 12 metri.

La Trama: In Harry Potter e il Calice di Fuoco, Harry entra misteriosamente nel Torneo Tremaghi, una gara estenuante tra diverse scuole di magia in cui affronta un drago, demoni d’acqua e un labirinto incantato che lo porterà nella stretta morsa di Lord Voldemort. Harry, Ron ed Hermione lasciano l’infanzia per sempre e affrontano sfide oltre la loro immaginazione.

La Musica: L’originale partitura di Patrick Doyle vincitrice dell’International Film Music Critics AWARD (IFMCA) e dell’ ASCAP Film and Television Music Award, rappresenta un nuovo incredibile affresco musicale delle nuove avventure di Harry e i suoi amici.

Justin Freer, Presidente di CineConcerts e produttore / direttore della serie di concerti di Harry Potter, spiega: “La serie di film di Harry Potter è un fenomeno culturale irripetibile che continua a deliziare milioni di fan in tutto il mondo. È con grande piacere che portiamo per la prima volta ai fan l’opportunità di sperimentare i premiati brani musicali suonati dal vivo da un’orchestra sinfonica, il tutto mentre il film è proiettato contemporaneamente sul grande schermo. Questo è davvero un evento indimenticabile”.

Brady Beaubien di CineConcerts e Concert Producer per la serie di concerti di Harry Potter ha aggiunto: “Harry Potter è sinonimo di entusiasmo in tutto il mondo ed è fantastico scoprire che eseguendo questa incredibile musica con il film completo, il pubblico apprezzi di ritornare nel suo mondo magico”.

