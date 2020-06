Loretta Goggi, età e carriera dell’ospite di Top 10

Cantante, attrice, showgirl, presentatrice e imitatrice. Se c’è un ruolo nel mondo dello spettacolo Loretta Goggi lo ha fatto. La donna è una delle più famose artiste della sua generazione e la sua simpatia e il suo talento hanno resistito al passare degli anni, tanto che ancora oggi è una delle più applaudite.

E non è un caso che Carlo Conti l’abbia scelta come ospite del suo programma ‘Top 10’ che andrà in onda stasera in prima serata su Rai 1. Loretta sarà la special guest che affiancherà le due squadre che si contenderanno la vittoria della puntata.

Scopriamo però meglio chi è Loretta Goggi: è nata a Roma nel 1950, ha quindi 70 anni tondi tondi. Fin da bambina ha studiato canto, la sua vocazione dalla giovanissima età. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo non si è fatto attendere: ha recitato in diversi sceneggiati Rai prima di accompagnare Pippo Baudo alla conduzione di Canzonissima.

E proprio le canzoni rimangono il suo cavallo di battaglia, tanto che con la sua ‘Maledetta Primavera’ scala le classifiche e consegna alla musica italiana una canzone rimasta immortale. Addirittura Playboy si è accorta di lei, tanto da dedicarle una copertina. Loretta Goggi ancora oggi è una delle artiste più apprezzate e non manca la sua presenza nei programmi di punta della Rai.