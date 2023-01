Lotito, mercato e liquidità: le sue parole. Il Presidente della Lazio ha parlato alla stampa circa i possibili movimenti di mercato e gli eventuali paletti di liquidità. Un nome su tutti.

“Sanabria? Non ne ho mai parlato e comunque non c’è bisogno di nessuna immissione di liquidità. Quelle le ho già fatte nel recente passato. So io come fare adesso, ma senza nessun proclamo. I tifosi devono stare tranquilli, ho già detto che ripartiremo con il botto, come i fuochi d’artificio che avete ammirato all’hotel Hilton”.