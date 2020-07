Luca Ward a Tale e quale show? Le indiscrezioni, cosa c’è di vero

Luca Ward sarà a Tale e quale show? In questi ultimi giorni la voce si è fortemente diffusa e secondo i rumors sarebbe decisamente credibile. Il noto attore e doppiatore potrebbe-dovrebbe prendere parte al programma di Rai1 condotto da Carlo Conti che partirà a settembre.

Il condizionale è sempre d’obbligo fino ad ufficialità, ma se non altro queste anticipazioni (fornite ad esempio da fonti come quella di tvblog.it) stanno prendendo sempre più forma e piede. Dunque Luca Ward sarà da Carlo Conti a Settembre?

Tale e quale show, anticipazioni: Luca Ward nel cast

Luca Ward si starebbe dirigendo verso Tale e quale show. Nel cast della nuova edizione del programma di Carlo Conti, al via il 18 settembre, stando alle voci, ci sarebbe anche lui. In queste settimane stanno uscendo diversi possibili nomi di coloro che avrebbero sostenuto i provini per prendere parte alla nuova edizione di Tale e quale show, al via su Rai1 venerdì 18 settembre. E c’è chi, a quanto pare, dà per ormai certa la presenza nel cast di Luca Ward.

Dopo le voci su Sergio Muniz e Juliana Moreira e quella su Manuela Arcuri a Tale e quale show 2020, dunque ecco quella sull’attore e doppiatore. Se così fosse, non si tratterebbe della prima esperienza in un programma tv di questo genere, avendo partecipato all‘Isola dei famosi 7 con tanto di ritiro dopo di un trauma alla colonna vertebrale.

Altri nomi che sono stati fatti: quello di Veronica Gatto e di Carolina Rey, che così dovrebbero esser presenti nel programma di Carlo Conti. Come risaputo, in questi giorni il conduttore e il suo staff di lavoro stanno studiando il cast della nuova edizione di Tale e quale show, al via venerdì 18 settembre su Rai1. E proprio in queste ore è venuto fuori oltre a Luca Ward anche il nome di Manuela Arcuri, tra i concorrenti del programma.

“Mi vedrete presto. Scomparire ogni tanto fa bene. Ho recuperato forze, mi sono dedicata a mio figlio. Nel frattempo studio canto e inglese.”, aveva detto la Arcuri, che di recente era stata vista al Grande Fratello (come opinionista nel 2014) e a Ballando con le stelle (in gara nella scorsa edizione).

