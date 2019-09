M5s: concluso il vertice a Palazzo Chigi

A Palazzo Chigi, intorno alle 10, è iniziato il vertice del Movimento 5 stelle presieduto dal leader Luigi Di Maio. Tra i partecipanti all’incontro il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora nonché tutti i ministri, vice ministri e sottosegretari in quota M5s.

Nel frattempo, Stefano Patuanelli, il presidente dei senatori pentastellati, a Radio Capital ribadisce l’importanza del voto di domani su Rousseau. ”La piattaforma è un mezzo che un movimento politico ha deciso di dotarsi per prendere le proprie decisioni, pari ad una direzione di partito. – afferma il senatore nel programma “Circo Massimo” condotto da Massimo Giannini – Se dovessero prevalere i no, il presidente del Consiglio dovrà sciogliere la riserva di conseguenza: in modo negativo. Non vedo alternativa”.

Aggiornamento ore 11,00

Arrivano le parole del sottosegretario Carlo Sibilia, al termine del vertice a Palazzo Chigi. Il Movimento chiede per il loro capo politico Luigi Di Maio “un ruolo di primo piano”, affermando inoltre che potrebbe rinunciare al ruolo di vicepremier. “Per noi la priorità è risolvere i problemi dei cittadini, – continua lo stesso Sibilia – e tutto, anche le poltrone, è subordinato a quell’obiettivo”.

Aggiornamento ore 11,35

“Questa mattina a Palazzo Chigi ho incontrato ministri, vice ministri e sottosegretari del Movimento 5 Stelle”. Con queste parole inizia il breve post su Facebook del leader M5s Luigi Di Maio. “Un saluto alla grande squadra del Movimento che ha governato per 14 mesi con impegno e dedizione, pensando sempre al bene dei cittadini. Comunque andrà sono orgoglioso di loro e del lavoro svolto”.

Aggiornamento ore 12,00