M5S, Di Maio: “Gazebo distrutto a Milano, incivili”

“Incivili, questa di sicuro non è democrazia. Gli episodi di ieri a Milano vanno condannati fermamente. Una vera e propria aggressione ai danni degli attivisti del Movimento 5 Stelle che pacificamente in piazza stavano raccogliendo le firme per la presentazione delle liste alle comunali di Milano. Sono stati momenti di tensione e paura, è doveroso che tutte le forze politiche prendano le distante da questa vile aggressione”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sull’episodio avvenuto ieri durante la manifestazione dei No Green pass dove un gazebo del Movimento è stato distrutto.



“Quello che è accaduto a Milano è di un’estrema gravità. Distruggere il nostro gazebo è stato un vile atto di squadrismo che non può restare impunito”. Lo scrive in un post su Facebook Gianluca Ferrara, vicecapogruppo M5S al Senato. “Purtroppo – aggiunge – la destra nel nostro Paese sta da troppo tempo seminando odio e rancore e questi sono i risultati. Mi domando dove fossero le Forze dell’Ordine. In ogni caso ci saranno tutti i modi per chiarire ogni punto. Un abbraccio va ai nostri attivisti milanesi e al mio collega Daniele Pesco che con un atteggiamento non violento hanno resistito all’aggressione. Immagino personaggi come Meloni e Salvini come avrebbero fatto i martiri se fosse accaduto ai loro partiti e immagino altresì che risonanza mediatica ci sarebbe stata. L’unica certezza è che, dopo le recenti aggressioni e minacce dalla criminalità organizzata a membri del M5S, anche questo episodio non ci farà retrocedere di un centimetro”.

“L’assalto dei no vax ai banchetti del M5S è inaccettabile. Esprimo la mia solidarietà agli attivisti del M5S e la ferma condanna verso chi, persino con azioni violente, professa tesi antiscientifiche che nulla hanno a che fare con la libertà delle persone”. Così il senatore di Leu Francesco Laforgia.