“Ma quale dieta, me piacen ‘e purpette”: di chi è la canzone che cantano gli Azzurri

“Ma quale dieta, me piacen ‘e purpette”, cantano i calciatori italiani con la coppa in mano. E’ una delle canzoni simbolo, almeno per il gruppo, della vittoria dell’Europeo. L’hanno cantata dopo ogni trionfo, trascinati da Lorenzo Insigne, napoletano come l’autore del brano, incredulo quando ha visto i festeggiamenti azzurri con in sottofondo il suo ritornello.

La scena si è ripetuta ieri: balli, salti, campioni d’Europa e “me piacen ‘e purpette”, che ora dovrà dividersi lo scettro di canzone della vittoria con Notti magiche del duo Nannini-Bennato. L’autore della canzone, Luca il Sole di Notte, ha pubblicato sui social l’esultanza azzurra a passo di polpette. E ora il video del brano ‘Ma quale dieta’, ha raggiunto quasi 1 milione di visualizzazioni su Youtube.