Maccabi-Juve, Arrivabene: “Fiducia assoluta in Allegri”

(Adnkronos) – “E’ una partita molto importante per noi, c’è solo un risultato utile, vincere. Allegri? Bisogna analizzare i problemi uno alla volta e trovare delle soluzioni, cercare a tutti i costi un colpevole è sbagliato. Quindi, fiducia assoluta? Fiducia assoluta”. Così l’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Maccabi Haifa-Juventus di Champions League.

“La partita è importante, sabato prossimo abbiamo il Torino, altrettanto importante. Dobbiamo concentrarci partita per partita, avversario per avversario e ritrovare lo spirito che deve avere la Juventus, che è quello di vincere. Bisogna superare questo momento, la partita di questa sera è fondamentale, come lo è ritrovare il nostro spirito. Riguardo la panchina, le assenze di Pogba e Chiesa pesano molto, non deve essere nel nostro dna lasciare correre e aspettare la pausa per poi riprendere, bisogna spingere fino alla pausa e non aspettare dopo la pausa”, ha concluso Arrivabene.