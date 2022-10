Macron incontra la Meloni: “Italia e Francia avanti insieme, lo dobbiamo ai nostri giovani e ai nostri popoli”

Nell’ambito della breve visita ‘spirituale’ del presidente francese Emmanuel Macron nella Capitale, che ieri ha visitato la Comunità di Sant’Egidio a Trastevere, ed in questi minuti è in Vaticano a colloquio con Papa Francesco, per il numero uno del’Eliseo c’è stato tuttavia modo di incontrare anche la neo premier Giorgia Meloni.

Incontro Macron-Meloni, Palazzo Chigi: “Non si è parlato di ipotesi di vigilanza straniera sulla democrazia italiana”

Un incontro relativamente fugace – i due si sono intrattenuto per almeno un’ora – nel corso del quale, ha poi tenuto ad informare attraverso una nota Palazzo Chigi, “non vi sono tracce di riferimento alcuno a ipotesi di vigilanza straniera sulla democrazia italiana, come invece riportato da alcuni organi di stampa“, e ci mancherebbe pure!

Incontro Macron-Meloni, Palazzo Chigi: “Si è parlato delle sfide principali che l’Europa affronta: energia, crisi internazionale, ecc.”

Piuttosto, prosegue la nota, “Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto con il Presidente Macron un incontro lungo e franco, nel quale si è parlato delle sfide principali che l’Europa affronta: energia, crisi internazionale, catene del valore, sovranità alimentare, geopolitica, contrasto all’immigrazione irregolare“.

Incontro Macron-Meloni, Palazzo Chigi: “L’Italia è disponibile a lavorare con tutti per difendere gli interessi italiani e costruire un’Europa più efficace”

Dal canto suo ha invece tenuto a rimarcare Palazzo Chigi, “Ci sono molti dossier che necessitano di una collaborazione e l’Italia sarà disponibile a lavorare con tutti per difendere gli interessi italiani e costruire un’Europa più efficace nel dare risposte alle grandi questioni strategiche – si sottolinea – Non vi sono tracce, invece, nel l’incontro di ieri, di riferimento alcuno a ipotesi di vigilanza straniera sulla democrazia italiana, come invece riportato da alcuni organi di stampa. Anche perché, su questo tema, il presidente del consiglio italiano si era già espresso chiaramente nelle scorse settimane”.

Incontro Macron-Meloni, Palazzo Chigi: “Espressa la volontà di proseguire con una collaborazione sulle grandi sfide comuni a livello europeo”

Insomma si è trattato di un incontro sì ‘informale’ ma finalizzato ad una proficua ed amichevole collaborazione tra i due paesi all’interno del sistema europeo. L’ufficio stampa di Palazzo Chigi ha infatti riferito aveva riferito di un incontro “cordiale e proficuo, nel corso del quale sono stati discussi tutti i principiali dossier europei: la necessità di dare risposte veloci e comuni sul caro energia, il sostegno all’Ucraina, la difficile congiuntura economica, la gestione dei flussi migratori“. Ed in tutto ciò, si legge ancora, “I presidenti di Italia e Francia hanno convenuto sulla volontà di proseguire con una collaborazione sulle grandi sfide comuni a livello europeo e nel rispetto dei reciproci interessi nazionali“.

Macron: “Italia e Francia avanti insieme, dobbiamo continuare tutto il lavoro iniziato, lo dobbiamo ai nostri giovani e ai nostri popoli”

A testimonianza dell’atmosfera amichevole e costruttiva che ha caratterizzato l’incontro fra due premier, quanto poi scritto dallo stesso Macron su Twitter: “Italia e Francia avanti insieme, dunque. Come europei, come Paesi vicini, come popoli amici, con l’Italia dobbiamo continuare tutto il lavoro iniziato. Riuscire insieme, con dialogo e ambizione: lo dobbiamo ai nostri giovani e ai nostri popoli. Il nostro primo incontro a Roma va in questa direzione“.

Infine, sempre su Twitter, il presidente francese ha anche voluto ricordare l’ottimo rapporto avuto con il precedente premier italiano, postando una foto che lo ritrae insieme a Draghi e la scritta: “Grazie Mario“.

