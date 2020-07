Madonna posta un video sul Covid, Instagram la censura: cosa è successo

Instagram ha censurato Madonna. È successo in queste ore, dopo che la popolarissima popstar ha pubblicato sul celebre social network un video in cui viene dato credito ad una teoria secondo cui il vaccino per il Covid sarebbe già pronto ma non ancora stato messo in commercio “per far arricchire ulteriormente i ricchi”.

Accuse pesanti evidentemente appoggiate dall’artista che ha pubblica il video sul suo profilo seguito da più di 15 milioni di persone. Instagram ha provveduto in tempi brevissimi ad oscurare il contenuto ritenendolo ‘inappropriato’ e indirizzando al contempo i followers di Madonna su un sito di fact checking che smonta la teoria contenuta nel video.

Sono state numerose le critiche rivolte all’artista, anche da stessi colleghi. Annie Lennox, ex voce degli Eurythmics, ad esempio, ha attaccato pubblicamente la scelta di Madonna du pubblicare il video, con questo commento: “Questa è una vera follia. Non riesco a credere che tu stia sostenendo questi pericolosi ciarlatani. Spero che il tuo profilo sia stato hackerato e che ti spiegherai meglio”.