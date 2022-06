(Adnkronos) – In occasione dell’inaugurazione a Bergamo del murale pensato per combattere lo stigma verso chi convive con l’Hiv, Franco Maggiolo, responsabile dell’Unità semplice di Patologie Hiv-correlate e terapie sperimentali della Asst Papa Giovanni XXIII, spiega come non si debba abbassare la guardia quando si parla di Aids in quanto l’epidemia non è stata ancora debellata.