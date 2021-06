Malore Eriksen, il medico: “Così lo abbiamo salvato”

“Eriksen mi ha parlato prima di essere portato in ospedale. Lo abbiamo ripreso…”. Morten Boesen, medico della nazionale danese, ripercorre i drammatici attimi in cui ha prestato soccorso a Christian Eriksen, vittima di un malore a Copenhagen durante il match Danimarca-Finlandia. “Siamo stati chiamati in campo quando Christian si è accasciato. Io non ero riuscito a vederlo”, dice il medico. Eriksen, al 43′, è crollato a terra non lontano dalla bandierina, lungo la linea laterale, in una posizione defilata sul terreno di gioco. “Quando sono arrivato da lui, era coricato su un fianco e stava respirando. Rapidamente il quadro è cambiato e abbiamo cominciato le manovre per il massaggio cardiaco. Abbiamo ricevuto un aiuto straordinario dal medico dello stadio e dai soccorsi”, aggiunge Boesen, come riporta il quotidiano Ekstrabladet. “Abbiamo ripreso Christian” prima che il giocatore venisse portato via in ambulanza. “Mi ha parlato prima di essere trasferito in ospedale”.