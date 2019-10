Malore ieri a scuola, la bimba è morta stamane al Policlinico

Ieri mattina mentre era in classe ha accusato un malore. Immediatamente dalla segreteria dell’istituto di Monterotondo, in via Kennedy, è partita la richiesta d’auto al 118. Giunti sul posto, constatato che la bimba di 8 anni non riusciva a respirare, testimoni hanno riferito che i sanitari hanno proceduto alla rianimazione, quindi, in ventilazione assistita è stata trasportata all’ospedale di Monterotondo dove, vista la gravità delle sue condizione, hanno deciso di trasferita in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma, dove purtroppo stamane è deceduta. Ora sarà l’autopsia a dover chiarire le casue della morte della piccola sfortunata.

Max