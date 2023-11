Maltempo Lazio, allerta gialla

Un Ponte di Ognissanti a Roma nel quale si devono fare i conti con il maltempo, dato che l’Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dalle prime ore di oggi, 2 novembre, e per le successive 18-24 ore.

Si ipotizzano sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a localmente moderati.

Oggi e domani, venerdì, saranno le giornate peggiori, poi è previsto un miglioramento sabato, ma domenica torneranno le piogge, anche di forte intensità su tutta la regione.

Le temperature saranno stabili, con massime a 20/21 gradi nelle ore più calde delle giornate e le minime intorno ai 13/14 gradi nelle ore notturne.

E’ una situazione generale, su tutto il nostro paese, pvista la tempesta che sta attraversando l’Europa e che sta provocando danni.

Quindi un’altra giornata di forte maltempo generale su tutta Italia, con nubifragi soprattutto a nord: l’allerta rossa per Veneto e Friuli-Venezia Giulia, arancione per altre cinque regioni del Centro-Nord (Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Toscana ed Emilia-Romagna) e gialla per altre tre regioni oltre al Lazio: Umbria, Abruzzo e Molise.